Çorum'da evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti
Çorum'da Alzheimer hastası yaşlı adam, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.
Çorum Kalehisar köyünde Mustafa Topal'a (93) ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine köye, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye personelince yangının söndürülmesinin ardından eve giren ekipler, Topal'ın cansız bedenine ulaştı.
Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Topal'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
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