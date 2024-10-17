Çorum’da feci kaza... TIR ile işçi servisi çarpıştı: 1 ölü, 14 yaralı
Çorum’un Alaca ilçesinde TIR ile işçileri taşıyan minibüs çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı.
Çorum’un Alaca ilçesinde edinilen bilgiye göre, tır ile işçileri taşıyan minibüs çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybederken 14 kişi ise yaralandı.
Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ekipleri sevk edildi.
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