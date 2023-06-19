Çorum'da hareketli dakikalar: Emniyetin önünde kendini ateşe verdi

Çorum'da Emniyet Müdürlüğü binasının karşısında, üzerine benzin dökerek kendini yakmaya çalışan şahsı polis kurtardı.

İHA
Yayınlanma: 19.06.2023 - 09:31
Çorum'da hareketli dakikalar: Emniyetin önünde kendini ateşe verdi
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Olay, Ahçılar 3. Cadde'de meydana geldi. Emniyet Müdürlüğü karşısında bir apartmanın girişinde ailevi sıkıntılardan dolayı bunalıma giren O.D. isimli şahıs üzerine benzin dökerek kendini yakmaya çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polisler kendini yakmaya çalışan şahsı uzun süre ikna etmeye çalıştı. Polisin ikna çabaları devam ederken şahıs benzin döktüğü elbiselerini ateşe verdi. Bunu gören şahsın arkadaşı yangın tüpüyle yanan elbiseleri söndürdü.

POLIS ÜZERINE ATLADI

Üzerine benzin döken ve elinde çakmakla bekleyen şahsı polisler sakinleştirmeye devam ederken, bir polis O.D’nin dalgınlığını fırsat bilerek üzerine atladı. Polis memuru, şahsın elinden çakmağı almayı başarırken bir vatandaş üzerlerine yangın tüpüyle köpük sıktı.

O.D, polis ekiplerince etkisiz hale getirildikten sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


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