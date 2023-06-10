Burdur'da dehşet anları: Asker olduğu iddia edilen bir kişi benzinle kendini yaktı

Burdur’un Bucak ilçesinde bunalıma girdiği iddia edilen bir kişi eline aldığı benzin bidonu ile yol ortasında kendini yaktı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 10.06.2023 - 14:18
Abone Ol google-news

Bucak ilçesinde Şehit Muhittin Talha Çalışkan Caddesi üzerinde, saat 12.30 sıralarında; asker olduğu iddia edilen A.Y. elinde benzin bidonu ile caddeye çıkıp, çevreye bağırmaya başladı.

Elindeki benzin bidonundaki benzini üstüne dökerek kendisini ateşe verdi.

A.Y. birden alev alırken, çevredeki yurttaşlar A.Y. yanmadan söndürmeyi başardı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan A.Y., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Burdur benzin

İlgili Haberler

LPG'ye indirim bekleniyor... İşte 2 Haziran güncel benzin ve motorin fiyatları

LPG'ye indirim bekleniyor... İşte 2 Haziran güncel benzin ve motorin fiyatları
Motorine dev zam yolda! Güncel benzin ve motorin fiyatları (6 Haziran 2023)

Motorine dev zam yolda! Güncel benzin ve motorin fiyatları (6 Haziran 2023)
Benzin, motorin ve LPG'ye dev zam yolda! 8 Haziran güncel akaryakıt fiyatları...

Benzin, motorin ve LPG'ye dev zam yolda! 8 Haziran güncel akaryakıt fiyatları...

En Çok Okunan Haberler