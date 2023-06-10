Burdur'da dehşet anları: Asker olduğu iddia edilen bir kişi benzinle kendini yaktı
Burdur’un Bucak ilçesinde bunalıma girdiği iddia edilen bir kişi eline aldığı benzin bidonu ile yol ortasında kendini yaktı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bucak ilçesinde Şehit Muhittin Talha Çalışkan Caddesi üzerinde, saat 12.30 sıralarında; asker olduğu iddia edilen A.Y. elinde benzin bidonu ile caddeye çıkıp, çevreye bağırmaya başladı.
Elindeki benzin bidonundaki benzini üstüne dökerek kendisini ateşe verdi.
A.Y. birden alev alırken, çevredeki yurttaşlar A.Y. yanmadan söndürmeyi başardı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan A.Y., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- PSG, Mauro Icardi'nin bonservis ücretini belirledi
- Suat Kılıç AKP'den istifa etti
- Müjdat Gezen Tiyatrosu kapanıyor...
- Merkez'in yeni başkanı Erkan hakkında skandal iddia!
- 'Erdoğan ve Mehmet Şimşek arasındaki ilk sorun'
- Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
- İstanbul'a gelen yabancı taraftarın paylaşımı viral oldu
- AKP'den istifa eden Kılıç'ın yeni partisi belli oldu
- Milyonlarca yurttaşı ilgilendiriyor!
- Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda yangın!