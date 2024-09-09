Çorum’da iki cip çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
Çorum'un Mecitözü ilçesinde, iki cipin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti. 7 kişi de yaralandı.
Mecitözü ilçesine bağlı Köseyüp köyü yakınlarında İbrahim T. idaresindeki 19 AEK 622 plakalı cip ile Salih T. idaresindeki FY- 297-FE yabancı plakalı cip çarpıştı.
Kazada Huri Kara hayatını kaybetti, sürücülerle Nihat K., Badeser T., Hatice V., Ayhan T. ve Satı D. yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Huri Kara’nın cansız bedeni hastane morguna götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.
Etiketler: #çorum
En Çok Okunan Haberler
-
- Narin öldürüldüğü köyde toprağa verilecek
- İşte Narin cinayetinde gizli tanığın ifadesi!
- Narin’in ablasının da öldüğü ortaya çıktı!
- Narin’in yakınına yumruklu saldırı!
- '40 yıllık dostluğum var, Refah Partisi geleneğinden...'
- O mesajlar için 'harekete geçildi' iddiası
- 'Teğmenler kılıcı kime çekerler biliyor musun?...'
- Gözaltı sayısı artıyor!
- ‘Hata yaptık’ diyen karar
- Gülbin Tosun'dan 'NOW TV' açıklaması