Çorum’u sel vurdu: Sağlık ocağının duvarı yıkıldı, araçlar mahsur kaldı...
Çorum’un Alaca ilçesinde etkili olan sağanak yağış Alaca ilçesine bağlı Sarısüleyman köyünde sele neden oldu.
İlçede akşam saatlerinde başlayan ve etkisini kısa sürede artıran yağmur, Sarısüleyman köyünde sele dönüştü.
Köy içindeki yollar göle dönerken sel suları, kilit ve kaldırım taşlarını yerinden söktü. Ayrıca selin şiddetine dayanamayan sağlık ocağının kapısı ve duvarları yıkıldı.
Köy içerisinde oluşan sel nedeniyle iki otomobil sulara gömülürken araçlar ve içerisindeki sürücüler Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ayrıca köydeki bazı kümes hayvanları sel hayatını kaybetti.
Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor.
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