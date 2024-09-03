Çorum'da uyuşturucu ticareti operasyonu: 6 kişi tutuklandı

Çorum'da, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 03.09.2024 - 16:23
Çorum'da uyuşturucu ticareti operasyonu: 6 kişi tutuklandı
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Vali Zülkif Dağlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemek amacıyla 26 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 16 operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda yakalanan 23 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldığını bildiren Dağlı, 6 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini vurguladı.

Dağlı, operasyonlarda 45 gram uyuşturucu ile 276 uyuşturucu hap da ele geçirildiğini kaydetti.

 


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