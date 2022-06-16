Çorum'da kayıp ihbarı yapılmıştı, cesedi Kızılırmak'ta bulundu
Çorum'un Osmancık ilçesinde, kayıp ihbarı yapılan kadının, Kızılırmak Nehri'nde ölü bulundu.
Çorum'un Osmancık ilçesi Güney Mahallesi'ndeki evinden 14 Haziran'da ayrılan 20 yaşındaki Elif Akıllı'dan haber alamayan ailesi, Osmancık Emniyet Müdürlüğüne kayıp ihbarında bulundu.
Elif Akıllı'nın bulunması için çalışma başlatıldı. İlçedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, Akıllı'nın en son Kızılırmak Nehri istikametine gittiğini belirledi.
AFAD ekiplerinin de desteğiyle yürütülen çalışmalarda, Akıllı'nın cansız bedeni, ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta Kızılırmak Nehri üzerindeki Karaçay bendinde bulundu.
Sudan çıkartılan Akıllı'nın cesedi, otopsi için Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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