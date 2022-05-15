Çorum'da kene ısıran kişi öldü

Çorum'da kene ısırması sonucunda KKKA hastalığına yakalanan bir kişi hayatını kaybetti.

İHA
15 Mayıs 2022 Pazar, 17:37
Çorum'da kene ısıran kişi öldü
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Çorum'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı nedeniyle tedavi gören bir kişi hayatını kaybetti. 

Edinilen bilgilere göre, Uğurludağ ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki F.O. adlı kadın rahatsızlanarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Burada tedavi altına alınan F.O. yapılan tetkikler sonucunda KKKA hastası olduğu belirlendi. F.O. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 


Kene çorum

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