Çorum'da otomobil kaldırıma çıktı: Yaralılar var!

Alaca ilçesinde kontrolden çıkan otomobil önce orta refüje, sonra kaldırıma çarptı. Kazada yaralanan 2 kişinin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı aktarıldı.

Çorum'da otomobil kaldırıma çıktı: Yaralılar var!
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İHA
Yayınlanma: 30.10.2024 - 08:27

Çorum'un Alaca ilçesinden Yozgat istikametine seyir halinde olan Muhammet Furkan Çetin yönetimindeki otomobil, Emniyet Kavşağı'na geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak savrulup orta refüje çıktıktan sonra yaya kaldırımına çarptı.

Kazada sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Ahmet Erdugan yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.  Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


Etiketler: #çorum #kaza #otomobil #yaralı

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