Çorum'da otomobil kontrolden çıktı, faciadan dönüldü

Çorum’un Sungurlu ilçesinde otomobilin benzinlik önünde kaldırıma çarpıp sürüklendiği kazada 3 kişi yaralandı.

Çorum'da otomobil kontrolden çıktı, faciadan dönüldü
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 21.12.2024 - 14:58

Çorum’un Sungurlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, benzinliğin önündeki kaldırıma çarptıktan sonra metrelerce savruldu. Çarpmanın etkisiyle araç metrelerce sürüklendi. Kazada sürücü Selahattin N. ile yolculardan Murat D. ve Mehmet Y. yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Otomobilin akaryakıt pompalarına veya çevredekilere çarpmaması büyük bir faciayı önledi.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler