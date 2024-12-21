Çorum'da otomobil kontrolden çıktı, faciadan dönüldü

Yayınlanma: 21.12.2024 - 14:58

Güncelleme: 21.12.2024 - 14:58

Çorum’un Sungurlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, benzinliğin önündeki kaldırıma çarptıktan sonra metrelerce savruldu. Çarpmanın etkisiyle araç metrelerce sürüklendi. Kazada sürücü Selahattin N. ile yolculardan Murat D. ve Mehmet Y. yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Otomobilin akaryakıt pompalarına veya çevredekilere çarpmaması büyük bir faciayı önledi.