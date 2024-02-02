Çorum'da refüjü aşan araç karşı yöne geçti: Ölü ve yaralılar var!

Yayınlanma: 02.02.2024 - 09:07

Güncelleme: 02.02.2024 - 09:28

Çorum-Ankara karayolu 5’inci kilometresinde bulunan Burunçiftliği Köprü altında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Çorum’dan Ankara yönüne seyir halinde olan Hasan Kesgin idaresindeki 19 UE 127 plakalı otomobil, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil karşı şeride geçti. Ters dönerek sürüklenen otomobil, karşı yönden gelen Hüseyin Taha Topaloğlu idaresindeki 34 CUD 693 plakalı otomobille çarpıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Kazada her iki araçta bulunan H.M.K. (17), Hasan Kesgin (20), A.T.T. (6) ve B.B.T. (11) yaralandı. Kaza sırasında araçtan savrulan Hasan Mert Kesgin, yaklaşık 30 metre uzaklıkta bulundu.

Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Hasan Mert Kesgin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.