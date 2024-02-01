Manisa'da feci kaza... Çok sayıda yaralı var!

Yayınlanma: 01.02.2024 - 17:45

Güncelleme: 01.02.2024 - 17:45

Kaza Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Manisa-Turgutlu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgutlu istikametinden Şehzadeler istikametine seyir halindeki H.Ç. idaresindeki otomobil ile aynı istikamette seyir halinde olan M.S. idaresindeki TIR çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil şarampole doğru takla atarak ters durdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde sıkışan 2’si çocuk 7 kişi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.