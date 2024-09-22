Çorum'da sır olay: Hayvan otlatmaya giden çoban, ormanlık alanda ölü bulundu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde hayvan otlatmaya giden çoban ölü bulundu.

Çorum'da sır olay: Hayvan otlatmaya giden çoban, ormanlık alanda ölü bulundu
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İHA
Yayınlanma: 22.09.2024 - 10:40

Edinilen bilgiye göre, Tatlı köyünde çobanlık yapan Orhan Ayvazoğlu hayvan otlatmak için araziye gitti.

Ayvazoğlu’ndan uzun süre haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri ile arama-kurtarma köpeği sevk edildi.

Köylülerin de destek verdiği arama çalışmaları sonunda Ayvazoğlu’nun cansız bedeni köy yakınlarında bulundu.

Olay yerindeki işlemlerin ardından cenaze otopsi için morga kaldırıldı.


Etiketler: #112 Acil #çoban

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