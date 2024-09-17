Yayınlanma: 17.09.2024 - 14:14

Güncelleme: 17.09.2024 - 14:14

Karşıyaka Belediyesi Nevzat Çobanoğlu'nun vefat haberini resmi sosyal medya hesabından duyurdu. Peki, Nevzat Çobanoğlu kimdir? Eski Karşıyaka Belediye Başkanı Nevzat Çobanoğlu kaç yaşında, nereli? Nevzat Çobanoğlu neden öldü?

NEVZAT ÇOBANOĞLU KİMDİR?

Nevzat Çobanoğlu, 1932 yılında Malatya'da doğmuştur. Harp Okulu, Harp Akademisi, Silahlı Kuvvetler ve Millî Güvenlik Akademileri mezunudur. Hava Kuvvetleri Jet Öğretmenliği, Filo Komutanlığı ve Harekât Komutanlığı, Harp Akademileri Öğretim Üyeliği, Sofya Askerî Ataşeliği, İzmir Karşıyaka Belediye Başkanlığı, TBMM XIX. Dönem İzmir Milletvekilliği yapmıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır.