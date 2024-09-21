Afgan çoban, 'kaza kurşunu'yla hayatını kaybetti: 1 gözaltı
Ankara'da Afganistan uyruklu çoban E.S. (23), arkadaşının kazayla ateşlediği iddia edilen tabancadan çıkan kurşunla hayatını kaybetti.
Olay, gece saatlerinde Mamak ilçesi Gökçeyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Afganistan uyruklu çoban iki arkadaştan H.H'nin (23) iddiaya göre kazara ateşlediği tabancadan çıkan kurşun E.S.'ye isabet etti.
İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde E.S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
E.S.'nin cesedi yapılan incelemeden sonra Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. H.H. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
(Fotoğraf: Arşiv)
Etiketler: #afganistan #çoban
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