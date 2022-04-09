Çorum'da su şebeke borusu patladı, ilçe susuz kaldı
Sungurlu'da ilçesi besleyen Salman köyü ana ishale hattında su borusu patladı.
Çorum'un Sungurlu ilçesini besleyen Salman köyü ana ishale hattında su borusu patladı. Olayın ardından ilçede sular kesildi.
Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, onarım çalışmalarının akşama kadar devam edeceğini açıkladı.
Şahiner, "İşte geldiğimiz nokta maalesef tam da burası. 8 yıldır vermiş olduğumuz mücadele için hiç bir milletvekilinden yada devlet büyüklerinden destek göremedik. İlçe halkı 50-60 yıllık asbest borulardan geçen suları içmek zorunda kalıyor. Kullanım ömrünü tamamladığı için çürüyen borular sürekli arıza veriyor ve bunun sonucu olarak da halkımız mağdur oluyor" dedi.
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