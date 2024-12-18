Yeşilay Başkanı açıkladı: Kumar bağımlılığı, uyuşturucunun önünde!

Yayınlanma: 18.12.2024 - 09:30

Güncelleme: 18.12.2024 - 09:31

Yeşilay Başkanı Mehmet Dinç, 2024 yılı itibariyle Türkiye’de kumar bağımlılığının, uyuşturucu bağımlılığını geçtiğini açıkladı.

TBMM Çocuk Hakları Komisyonu’na sunum yapan Dinç, “Bu yıl uyuşturucu bağımlılığından daha fazla kumar bağımlılığı başvurusu aldık. 2020-2024 arasında kumar başvuruları yüzde 24’ten yüzde 36’ya yükseldi” dedi.

Kumar bağımlılığı, özellikle gençler arasında artarken, başvurular 15 yaş ve üzeri bireylerden geliyor.

İktidara yakın Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Dinç, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya’nın bağımlılık başvurularında öne çıktığını belirterek, kumar reklamlarının gençlere yönelik büyük bir tehlike oluşturduğuna dikkat çekti. Dinç ayrıca, kumar bağımlılığının intihar riskiyle doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı.

Siber zorbalık ve dijital bağımlılıkların da gençler üzerinde ciddi etkiler yarattığını söyleyen Dinç, "Dijital oyunlar, pornografi ve sosyal medyadaki zorbalıklar, depresyon, intihar eğilimi ve okul başarısızlığı gibi sorunlara yol açabiliyor" dedi.

Yeşilay, artan dijital bağımlılıklar ve kumar bağımlılığına karşı toplumsal farkındalık çağrısı yaptı.