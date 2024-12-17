Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 4 zanlı hakkında tutuklama kararı!

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Aramalarda; 24,98 gram sentetik uyuşturucu, 124 sentetik ecza, ruhsatsız tabanca ve 16 fişek ele geçirildiği aktarıldı.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 4 zanlı hakkında tutuklama kararı!
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AA
Yayınlanma: 17.12.2024 - 15:23

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının önlenmesi amacıyla sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamında belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda; 24,98 gram sentetik uyuşturucu, 124 sentetik ecza, ruhsatsız tabanca ve 16 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.


Etiketler: #Elazığ #narkotik #Operasyon #uyuşturucu

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