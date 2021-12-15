Çorum’da yağ fabrikasında yangın
Çorum’da Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir yağ fabrikasında yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre; fabrikanın depo bölümündeki makine dairesinde yangın çıktı. Sebebi belirlenemeyen yangın bir anda büyüdü. İtfaiye ekipleri, fabrika personelinin ihbarı ile olay yerine geldi ve alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, olay yerine gelerek; yetkililerden bilgi aldı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Yangının nedeni ile ilgili Jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.
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