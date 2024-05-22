Çorum’da Yel Enerji’den 6 aylık ücretsiz izne çıkartıldıktan sonra greve başlayan işçiler grevlerini yeraltında sürdürecek

DİSK/Dev. Maden-Sen'e üye oldukları için 6 ay ücretsiz izni gönderilmeye çalışılan ODAŞ grubuna ait Alpağut linyitleri yeraltı kömür işçileri yeraltına indi. 6 ay ücretsiz izni kabul etmeyen işçiler işlerini geri alıncaya kadar çıkmayacaklarını, sonuna kadar direneceklerini belirttiler.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2024 - 23:06
Çorum’da Yel Enerji’den 6 aylık ücretsiz izne çıkartıldıktan sonra greve başlayan işçiler grevlerini yeraltında sürdürecek
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Alpağut Linyitleri'nde çalışan yeraltı kömür işçileri, DİSK/Dev Maden-Sen sendikasına üye oldukları gerekçesiyle 6 ay ücretsiz izne zorlanmaya karşı yeraltına indi. ODAŞ Grubu'na bağlı işletmede çalışan işçiler, ücretsiz izni kabul etmeyip işlerine geri dönene kadar yer altından çıkmama kararı aldı ve sonuna kadar direneceklerini açıkladı.

Açıklamada şunlar söylendi:

"İŞSİZLİK İLE TEHDİT EDİLDİK"

"ODAŞ Grubu’na bağlı Yel Enerji Elektrik Üretim Sanayi A.Ş. işçileri olarak Çorum ili Dodurga İlçesi Alpagut Köyünde bulunan yeraltı kömür işletmesinde yaklaşık 7 yıldır çalışmaktayız. 25.08.2017 tarihinde yapılan tescil ile Türkiye Kömür İşletmesi bünyesindeki Alpagut Dodurga Linyitleri arasında imzalanan rödovans sözleşmesi ile Yel Enerji şirketi bünyesine dahil ederek kömür madenini çalıştırılmaya başlamıştır.

Yaklaşık 150 kişinin çalıştığı işyerinde çıplak ücret haricinde hiçbir yan hak verilmemekte, yeraltı maden işçileri olarak bizler kendi imkanlarımızla işyerine geliyor, yemeğimizi yanımızda getiriyoruz. Şirket yetkililerinden en temel yan haklarımızı talep ettiğimizde herhangi bir cevap bulamadık. Aralık 2023 yılında DİSK’e bağlı Dev.Maden-Sen’e üye olduk. Sendikamız 2 Şubatta Çalışma Bakanlığından olumlu yetki belgesi aldı. Ancak işveren mahkemeye itirazda bulundu ve mahkeme süreci başladı. Özellikle yetkili olmayan bir mahkemeye başvurarak davanın uzaması sağlandı. Bu süre zarfında ise işyerinde sendikalı olan işçilere dönük sendikasızlaştırma politikaları yürütüldü. Birçok arkadaşımız işveren vekilleri tarafından sendikadan istifa etmeye zorlandı. Sendikamız ilgililer hakkında TCK nın 118. Maddesi gereğince suç duyurusunda bulundu. Bizlerin birlik ve beraberliği bozulmayınca işyerinde İSG ile ilgili bahaneler üretilerek işsizlik ile tehdit edildik.  

Şimdi ise Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi’nden aldıkları bir rapor ile 84ü sendika üyesi olan 88 işçiyi 6 ay boyunca ücretsiz izne göndermeye çalışmaktadırlar. Rapor bizlere gösterilmemekte, bir örneği tarafımıza verilmemektedir. Rapor hakkında sözlü olarak verilen bilgiye göre yerüstünde çatlaklar olduğu yönündedir. Yeraltı madenciliğinde olağan bir durum olduğu gibi işletmenin rödovansla aldığı 2017 tarihinde de bu çatlaklar mevcuttur. Bu tarihten bu yana işletme üretime devam ederken sendikalı olduğumuz için bizleri ücretli izne çıkarmak istemektedirler. Aynı zamanda sendikalı olmayan 50 arkadaşlarımız ise yeraltında çalışmaya devam etmekte, bir kısmı da işletmenin Fethiyedeki inşaatına gönderilmiştir. İşletmenin durdurulması söz konusu değildir. Sendikalı işçilerin işyerinden uzaklaştırılması için bir süreç işletilmektedir.

Yetkililerden işyerindeki sendikal baskıların son bulup zorla 6 aylık ücretsiz izin baskısına karşı bizlere destek olmasını talep ediyoruz."

 


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