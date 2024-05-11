Hollanda'yı temsil eden Joost Klein, 2024 Eurovision'dan diskalifiye edildi

Eurovision 2024'te Hollanda'yı temsil eden Joost Klein, arenada kavga çıkartıp fiziksel temas uyguladığı için diskalifiye edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2024 - 14:00
Hollanda'yı temsil eden Joost Klein, 2024 Eurovision'dan diskalifiye edildi
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26 yaşındaki Hollandalı sanatçı Joost Klein ve 'Europapa' adlı şarkısı 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'ndan diskalifiye edildi.

Sputnik'in aktardığına göre, daha önce provalar sırasında Klein'ın şarkısı Europapa'nın açıklama yapılmadan atlanması ve İsrail'in sıradaki yarışmacısı Eden Golan'ın onun yerini alması Hollandalı sanatçıyı kızdırmıştı. Arenada öfkesine hakim olamayan Klein, iddialara göre kavga çıkardı ve fiziksel şiddete başvurdu. 

Bundan dolayı provası iptal edilen sanatçı hakkında Avrupa Yayın Birliği (EBU), açıklama yaptı ve "Şu anda Hollandalı sanatçının karıştığı bize bildirilen bir olayı araştırıyoruz. Kendisi bir sonraki duyuruya kadar prova yapmayacaktır" demişti.

Olayın, Eden Golan'a yapılan ayrıcalık nedeni ile çıkmasına EBU ise herhangi bir yorum yapmamıştı.

Avrupa Yayın Birliği (EBU), yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Hollandalı sanatçı Joost Klein bu yılki Eurovision Şarkı Yarışması'nın Büyük Finalinde yarışmayacak. İsveç polisi, Perşembe gecesi Yarı Final performansı sonrasında yaşanan olay sonrasında yapım ekibinden bir kadın üyenin yaptığı şikayeti araştırdı. Hukuki süreç devam ederken Yarışmaya devam etmesi uygun olmaz.

Medyada çıkan bazı haberler ve sosyal medyadaki spekülasyonların aksine bu olayın başka bir sanatçı veya heyet üyesiyle ilgili olmadığını belirtmek isteriz. Etkinliğimizde uygunsuz davranışlara karşı sıfır tolerans politikasını sürdürüyoruz ve Yarışmadaki tüm personel için güvenli ve emniyetli bir çalışma ortamı sağlamaya kararlıyız. Bunun ışığında, Joost Klein'ın bir ekip üyesine yönelik davranışının Yarışma kurallarına aykırı olduğu kabul edilir. 68. Eurovision Şarkı Yarışması'nın Büyük Finali artık 25 şarkıyla devam edecek."


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