Covid-19 aşısı yaptırmayan Işıl hemşire hayatını kaybetti
İzmir Seka Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Işıl Dalgın, Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Işıl hemşirenin Covid-19 aşısı yaptırmadığı öğrenildi.
İzmir Seka Devlet Hastanesi'nde görev yapan hemşire Işıl Dalgın, bazı semptomların görülmesi üzerine koronavirüs testi yaptırdı. Testi pozitif çıkan ve tedavisine başlanan Işıl Dalgın, durumunun ağırlaşması nedeniyle hastaneye yatırıldı.
Yaklaşık 15 gündür hastanede tedavi gören Işıl hemşire bugün öğleden sonra hayatını kaybetti. 10 aylık bir bebeği olan hemşirenin, koronavirüs aşısı yaptırmadığı öğrenildi.
SAĞLIK MÜDÜRÜ DUYURDU
Işıl hemşirenin hayatını kaybettiği haberini Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan sosyal medya hesabından duyurdu.
Yaptığı açıklamada başsağlığı dileyen Pehlevan, "Değerli çalışma arkadaşımız, Seka Devlet Hastanesi eski sorumlu hemşiremiz Işıl Dalgını kaybettik. Merhumeye Allahtan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.
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