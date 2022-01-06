Covid-19 testi için hastane önlerinde kuyruklar oluştu

06 Ocak 2022 Perşembe, 04:00

Türkiye’de Omicron varyantının etkisiyle koronavirüs vaka sayısı pik yaptı. Bir yandan da mevsim nedeniyle yurttaşlar soğuk algınlığı ve gribe yakalanmaya başladı. Bu da insanların “grip miyim, korona mı?” sorularını sormasına neden oldu. Pek çok insanın bu karmaşa nedeniyle test yaptırmadığını belirten İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, “Çünkü test kuyrukları bugünlerde çok arttı, gidip orada saatlerce beklemek istemiyorlar. Bir de ‘Hasta çıkarsam işimden gücümden olacağım, hafif geçiririm’ inancı var. Grip de yaygın olarak var. İkisinin belirtileri benziyor. Dolayısıyla testlerin yaygınlaştırılması ve kolaylaştırılması lazım. Hızlı testler yapılması lazım” önerisini getirdi.

ÖNLEMLER YETERSİZ Mİ?

“Bu boyutta salgında önlemden bahsetmek mümkün değil” diyen ve aşılamaya daha fazla önem verilmesi gerektiğini belirten Küçükosmanoğlu, “Şu anki uygulama yetmiyor. Özellikle iki doz uygulamasının yetmediği anlatılmalı. İkinci dozundan altı ay geçenler mutlaka hatırlatma dozunu yaptırmalı. Tam aşılı kavramını buna göre gözden geçirmeliyiz” çağrısını yaptı.

TEMASLI DA KUYRUKTA

Salgının başında yapılan filyasyon uygulamasının da artık azaldığını söyleyen Küçükosmanoğlu, “Filyasyon bırakıldı. Temas öykünüz varsa bile kuyruğa girip test veriyorsunuz. Yapılan testlerin büyük çoğunluğu da rutin testler. Onun dışında insanlar kuyruğa giriyor” dedi.

HASTANELER DOLUYOR

Vaka artışlarının hastaneye yatışları da etkilemeye başladığını belirten Küçükosmanoğlu, “İstanbul’da vakalar gerçekten patladı. ‘Sağlıkçılar arasında ağır geçmiyor’

diyoruz ama iki hafta izolasyona giriyorlar ve bu iş yükünü artırıyor. Mevcut koronavirüs servisleri doluyor. Şu anki vaka sayısı, rahat etmememiz gerektiğini hatırlatıyor” dedi.

VAKALAR 66 BİNİ AŞTI

Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı günlük koronavirüs verilerine göre dün, 417 bin 787 test yapılırken, 66 bin 467 kişi Covid-19’a yakalandı. 143 kişi ise yaşamını yitirdi. 2 Ocak’ta yapılan test sayısı 362 bin 836, vaka sayısı ise 33 bin 520 olarak açıklanmıştı. Böylece, 3 günde vaka sayısı 2 katına çıkmış oldu.