İBB'den Covid-19 açıklaması: 'Vaka sayısı geçen haftaya göre 2 kat arttı'

İBB Sözcüsü Murat Ongun, İBB bünyesindeki Covid-19 vaka sayısına ilişkin açıklama yaparak, vaka sayısının geçen haftanın 2 katı olduğunu söyledi.

cumhuriyet.com.tr
05 Ocak 2022 Çarşamba, 23:03
İBB'den Covid-19 açıklaması: 'Vaka sayısı geçen haftaya göre 2 kat arttı'
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından, İBB bünyesindeki koronavirüs vaka sayısına ilişkin bir açıklama yaptı. 

Ongun'un açıklamaları şu şekilde:

"Geçen hafta, İBB’de Kovid testi pozitif çıkan çalışan sayımız 579 kişi iken, bugün bu sayı 1372’e çıktı. ( Dünden bugüne hasta sayımız 224 kişi, vaka sayımız geçen haftanın 2 katı, geçen yılın yaklaşık 6 katı arttı.) Tedbirleri elden bırakmayalım ve aşımızı mutlaka olalım.


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