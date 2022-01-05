İBB'den Covid-19 açıklaması: 'Vaka sayısı geçen haftaya göre 2 kat arttı'
İBB Sözcüsü Murat Ongun, İBB bünyesindeki Covid-19 vaka sayısına ilişkin açıklama yaparak, vaka sayısının geçen haftanın 2 katı olduğunu söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından, İBB bünyesindeki koronavirüs vaka sayısına ilişkin bir açıklama yaptı.
Ongun'un açıklamaları şu şekilde:
"Geçen hafta, İBB’de Kovid testi pozitif çıkan çalışan sayımız 579 kişi iken, bugün bu sayı 1372’e çıktı. ( Dünden bugüne hasta sayımız 224 kişi, vaka sayımız geçen haftanın 2 katı, geçen yılın yaklaşık 6 katı arttı.) Tedbirleri elden bırakmayalım ve aşımızı mutlaka olalım.
Geçen hafta, İBB’de Covid testi pozitif çıkan çalışan sayımız 579 kişi iken, bugün bu sayı 1372’e çıktı. ( Dünden bugüne hasta sayımız 224 kişi, vaka sayımız geçen haftanın 2 katı, geçen yılın yaklaşık 6 katı arttı.) Tedbirleri elden bırakmayalım ve aşımızı mutlaka olalım.— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) January 5, 2022
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