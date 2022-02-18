Covid-19'a yaklananlarla ilgili çarpıcı araştırma: Riski yüzde 60 artırabiliyor
Bilim insanları, Covid-19'a yakalananlarda akıl sağlığının bozulma riskinin yüzde 60 daha fazla olduğunu ortaya koydu.
Araştırmacılar, ortalama yaşı 63 olan kontrol gruplarının nörobilişsel zayıflama, stres, kaygı ve uyku bozukluğuyla depresyona dair çeşitli verilerini bir yıl süreyle inceledi.
Bilim insanları araştırmada, Covid-19 olanların olmayanlara göre akıl sağlığının bozulma riskinin yüzde 60 daha fazla olduğunu tespit etti.
Araştırmada bilim insanları, akıl sağlığının bozulma riskinin Covid-19 tedavisi için hastaneye kaldırılanlarda daha yüksek olduğuna dikkati çekti.
Araştırma ekibinden Sheffield Üniversitesinde görevli Profesör Scott Weich, Covid-19'un akıl sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dair artık ellerinde somut veriler olduğunu kaydetti.
Weich, Covid-19 bulaşmasının yanı sıra akıl sağlı bozukluklarına tecrit ve sokağa çıkma kısıtlamaları gibi tedbirlerin de olumsuz etkileri olduğuna dikkati çekti.
Araştırmacılar, Covid-19'u atlatanların akıl ve ruh sağlıklarıyla mücadele etmenin Kovid-19 salgını sonrası öncelikli konular arasında olması gerektiği konusunda uyarıyor.
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