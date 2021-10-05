'Covid-19'un ortaya çıkış tarihi, 2019 yazı olabilir'

05 Ekim 2021 Salı, 17:01

Telegraph gazetesinin siber güvenlik şirketi Internet 2.0'ın araştırmasına dayandırdığı haberine göre Covid-19'un 2019 yazında Çin'in Hubey vilayetinin başkenti Vuhan'da yayılmaya başlamış olabilir.

Hubey vilayetindeki PCR laboratuvarlarına ekipman alımıyla ilgili sözleşmeleri esas alan şirket, 2019 yılında giderlerin bir önceki yıla kıyasla ikiye katlandığına, özellikle 2019 yazında önemli bir artış olduğuna dikkat çekti.

Sputnik Türkçe'nin aktardığına göre, raporda, "Analiz edilen verilere dayanarak virüsün Vuhan'da 2019 yazında aktif olarak yayıldığı sonucuna vardık. Mayıs ayında harcamalarda görülen artışın, bunu olası bulaşma için en erken başlangıç tarihini gösterdiğine düşünüyoruz" denildi.

Telegraph, analiz sonuçlarının halihazırda ABD hükümet yetkililerine iletildiğinin altını çizdi.

ÇİN'DEN TEPKİ

Rapora tepki gösteren Çin Dışişleri Bakanlığı, Pekin'in salgının başlangıcını gizlemeye çalıştığına dair bu yeni suçlamayı reddetti.

Bakanlıktan Bloomberg'e yapılan açıklamada, araştırmanın daha önce hastanelerin yakınındaki trafik yoğunluğu, internette yapılan 'öksürük', 'ishal' aramalarının sayısı baz alınarak daha önce yapılan benzer araştırmalar gibi şaibeli olduğu vurgulandı.

ABD Başkanı Joe Biden, göreve geldiğinde talep ettiği koronavirüsün kökeniyle ilgili raporu almasına rağmen, Vuhan'daki laboratuvar teorisinin araştırılması dahil yeni bir istihbarat raporu hazırlanılması ve 90 gün içinde kendisine sunulması talimatını vermişti.

Bunun üzerine Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'den, 2019'da Kuzey Virginia eyaletini kasıp kavuran gizemli solunum yolları hastalığı ve Wisconsin eyaletinde e-sigara kaynaklı bir hastalığın salgına dönüşmesiyle ilgili izahat talep etmişti.