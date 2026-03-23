CSW70 sona erdi, dünya genelindeki cinsiyet eşitsizlikleri konuşuldu: Geri adım atmak yok!

Birleşmiş Milletler Kadınların Statüsü Komisyonu’nun (CSW) 70. oturumu geçen hafta sona erdi.

Yayımlanan sonuç metni, kadınların adalete erişiminde süregelen eşitsizlikleri bir kez daha gözler önüne serdi. Komisyon, dünya genelinde kadın ve kız çocuklarının toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve yaygın şiddet nedeniyle adalet mekanizmalarına eşit biçimde ulaşamadığını vurguladı. Yoksulluk, eğitime ve sağlık hizmetlerine erişimdeki eşitsizliklerle savaş ve iklim krizinin etkilerinin kadınları daha da kırılgan hale getirdiği ifade edildi.

Ekonomik alanda da eşitsizliklere dikkat çekilen metinde, kadınların işgücüne katılımının artırılması, eşit işe eşit ücretin sağlanması ve görünmeyen bakım emeğinin desteklenmesi gerektiği kaydedildi. Ayrıca komisyonun metninde 2030’a kadar tüm kadın ve kız çocukları için eşit adalete erişimin sağlanması hedefi yinelendi.

"GERİ ADIM YOK, DÖNÜŞÜM VAR"

Katılımcılardan Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı başkanı, siyaset bilimci akademisyen Dr. Ayşe Kaşıkırık, CSW70’e ilişkin gelişmeleri Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Kaşıkırık, “Kadınların ve kız çocuklarının adalete, haklara erişimi, kazanılmış hakların kaybedilmesi üzerine konuşuldu. Dünya üzerinde cinsiyet eşitliğine karşı yürütülen bir propaganda var. Ana tema şuydu: Geri adım yok, dönüşüm var. Toplantıda, ‘Biz haklarımızdan taviz vermeyeceğiz, dönüştüreceğiz’ dediler” ifadelerini kullandı.

Kaşıkırık, oturumlarda özellikle bazı ülkelerin “eşitlik” yerine “aile odaklı politikaları” önceleyen yaklaşımının eleştirildiğini ve bu politikaların kadınların bakım yükünü artırdığı ve onları kamusal hayattan uzaklaştırma riski taşıdığına dikkat çekti.

GENÇ KADINLAR DIŞLANIYOR

Kaşıkırık, oturumlarda kadınların ekonomik olarak güçlenmesinin artık yalnızca sosyal politika değil, doğrudan bir kalkınma stratejisi olarak ele alınması gerektiğinin ifade edildiğine dikkat çekti.

“Dijitalleşme en önemli başlıklardan biri oldu” diyen Kaşıkırık, “Dijital dünyadayız. Dijital şiddet ve taciz kadınlar için daha riskli. Teknoloji kadınları güçlendiriyor mu yoksa yeni eşitsizlikler mi üretiyor kısmı sıklıkla vurgulandı” dedi.

Kaşıkırık sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Dünya genelinde 30 yaş altı kadınların parlamentodaki oranı yüzde 1.4. Çok düşük. Genç kadınlar sistematik olarak dışlanıyor ve oturumlarda genç kadınlar şunu söyledi: ‘Biz gelecek değiliz, biz şimdiyiz. Lütfen bize de yer açın o koltuklarda’. Aslında toplumsal cinsiyet eşitliği normatif bir hedef olmaktan çıktı artık. Ekonomik, dijital, politik araçlarla yönetilen bir yaşayan mücadeleye dönüştü.”