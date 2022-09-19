Cübbeli Ahmet: Çok vatan haini var, bir temizlik icap edebilir

19 Eylül 2022 Pazartesi, 00:14

Kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ lâkabıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, ekonominin durumuna ilişkin yaptığı yorumda, “Nakit bulundurun, bir yıllık temel ihtiyacınız kilerinizde bulunsun” dedi.

8 Eylül 2022 tarihinde kaydedilen görüntülerde Cübbeli, ''Önümüzdeki günler çok hayır göstermiyor. İlerisi hayırdır ama çok vatan haini var. Çok din-devlet düşmanı var. Onun için bir temizlik de icap edebilir'' ifadelerini kullandı. Ünlü'nün 'tehdit' içeren sözleri sosyal medyada tepki çekti.





Cübbeli ayrıca ''İnsan kenarda köşede onun için ekmek alacak para koymalı. İnsan bir senelik ihtiyacını, temel ihtiyaç maddelerini, bozulmayacak mallardan kilerinde, ambarında bulundurmalıdır. Bu sünnettir. Un, şeker, kuru fasülye, nohut gibi'' sözlerini de sarf ediyor.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLER PEK HAYIR GÖSTERMİYOR"



8 Eylül günü YouTube üzerinden de paylaşılan Haftanın Sohbeti adlı konuşmasında takipçilerine seslenen Cübbeli Ahmet, “Memleketin önündeki durumlar belli değil” diyerek şunları söyledi:

Yunanistan’ı da gördük, bütün dünyanın gavurlarının topları bize çevrilmiş yani. Suriye’de büyük bir siyonistan, Kürdistan kurdurulmak üzere. Burada büyük tehlikeler, yeniden bir İstiklal Savaşı gibi, bir kuva-i milliye hareketlenmesi gibi, yeniden bir vatan müdafası gibi durumlar icab edebilir yani. Önümüzdeki günler pek hayır göstermiyor. İlerisi hayırdır ama çok vatan haini var, çok din-devlet düşmanı var, çok… Onun içün de bir temizlik icab edebilir yani. Bundan dolayı ne olur ne biter bilmiyorum ama nakit çok önemli bir şeydir yani. Bazı kere satacağın malın olsa da satamıyorsun ha dediğin zaman. Birden bir piyasa çöküyor, evim var kaç tane aç kalıyorsun yani. Bir koronada iki üç senede bir çok meslek iptal oldu.





Onun içün kenarında köşesinde insan bir ekmek alacak bir… sana ne diyorum, bir senelik ihtiyacını insan, hani bozulmayacak mallardan, git de ekmek al demedik ama… Ona göre yani, kilerinde ambarında bu sünnettir yani. Genel yiyecekleri demiyorum, temel ihtiyaç maddeleri; undur, şekerdir, efendim kuru fasulyedir, nohuttur bunlar önemli şeylerdir yani erzak olarak. Et bulamazsan et yerine geçer yani, süt bulamazsan süt yerine geçer yani. Bunlar kuru şeyler, şeysiz bir yerlerde mümkün olduğu kadar kuru şeyler, rutubet almayacak şekilde muhafaza edilmesi… Bir de fayda vardır bir miktar, bu sünnet-i seniyeye uygundur yani.

Cübbeli Ahmet’in ‘seferberlik çağrısı’nı neden ve ne amaçla yaptığı öğrenilemedi.