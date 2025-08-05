'Cübbeli Ahmet'ten 'sahte diploma' çıkışı: 'İşte sistemin geldiği durum vahîm hâl almış'

Türkiye’de ‘sahte diploma’ skandalı gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Konuya ilişkin şimdiye kadar 220 kişi hakkında adli işlem yapıldı ve 199 şüpheli hakkında kamu davası açıldı. Söz konusu soruşturmada 37 şahıs ise tutuklandı.

Soruşturma devam ederken konuya ilişkin bir açıklamada kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den geldi.

"İŞTE SİSTEMİN GELDİĞİ DURUM VAHÎM HÂL ALMIŞ"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Cübbeli, "Adamların konuşmalarına ve paylaşımlarına baktığımda: "Bunlar diplomayı bakkaldan mı almış?" diye düşünmeden edemiyordum, meğer bir çoğunun diploması sahteymiş. İşte sistemin geldiği durum vahîm hâl almış.

Allâh-u Teâlâ, sahte doktorlardan, sahte doçentlerden, sahte profesörlerden muhâfaza ettiği gibi, medreselerden hak etmeden sahte icâzet alan mollaların ve şeyh olmayanlardan şeyhlik kabûl eden müteşeyyihlerin şerrinden de ümmeti muhâfaza eylesin. Âmîn!" ifadelerini kullandı.