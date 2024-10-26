'Cübbeli Ahmet'ten Alaattin Çakıcı'ya ziyaret
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet ismi ile tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'yı ziyaret etti. Ziyareti Çakıcı'nın 'yakın dostu' Üzeyir Çakmaktaş paylaştı.
'Cübbeli Ahmet' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'ya ziyaret gerçekleştirdi.
Ziyareti Çakıcı'nın 'yakın dostu' olarak bilinen Üzeyir Çakmaktaş sosyal medya hesabından paylaştı. Çakmaktaş ziyareti, "Cübbeli Ahmet Ünlü Hoca,bugün Alaattin Çakıcı’yı ziyaret etti.Gündeme dair bilgi alışverişinde bulundular…" sözleri ile duyurdu.
Çakıcı'nın geçtiğimiz günlerde MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmesi dikkat çekmişti. Ayrıca Ahmet Mahmut Ünlü'nün 'Öcalan' çağrısına tepkisi AKP çevrelerinde tartışma yaratmıştı.
Ünlü'nün paylaşıp sildiği iddia edilen gönderisini AKP trolü Bölükbaşı gündeme getirmişti.
Etiketler: #ahmet mahmut Ünlü #Alaattin Çakıcı #Cübbeli Ahmet
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