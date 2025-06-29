Cübbeli, sarıklı şahıs Atatürk büstüne saldırdı: '2-3 sene sonra bu heykellerini balyozla kıracağız'





Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Kurtuluş Savaşı'nın önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına yönelik gerici saldırıların yeni adresi İzmit'te bir ilkokulun bahçesi oldu.

28 Haziran 2025 Cumartesi günü Çukurbağ Mahallesi’nde bulunan Mehmet Akif İlkokulu'nun bahçesinde M.Ç isimli cübbeli ve sarıklı bir şahıs, çocukların oynadığı topu elindeki kesici aletle kesti.

Bu sırada kendisini görüntülemesini istediği ve "kameraman" diye seslendiği şahsın kaydettiği görüntülere göre M.Ç., kestiği topu daha sonra Atatürk büstünün üstüne koyup "Yakıştı bayağı, kafir Atatürk seni. Oğlum seni 2-3 sene sonra bu heykellerini balyozla kıracağız. Sen burada olmayacaksın. Bu senin putların gidecek. Yahudi kafiri seni!" dedi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Şahıs M.Ç, Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan gözaltına alındı.