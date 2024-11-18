Çukurca'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün takla atması sonucu 11 kişi yaralandı.

Çukurca'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var
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İHA
Yayınlanma: 18.11.2024 - 11:32

Çukurca kara yolu üzerindeki Köprülü köyü yakınlarında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs, yağışlı havadan dolayı yolun kaygan olması sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 11 yaralı, Çukurca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.


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