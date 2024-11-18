Çukurca'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Yayınlanma: 18.11.2024 - 11:32

Güncelleme: 18.11.2024 - 11:32

Çukurca kara yolu üzerindeki Köprülü köyü yakınlarında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs, yağışlı havadan dolayı yolun kaygan olması sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 11 yaralı, Çukurca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.