Çukurca'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Hakkari’nin Çukurca ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün takla atması sonucu 11 kişi yaralandı.
Çukurca kara yolu üzerindeki Köprülü köyü yakınlarında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs, yağışlı havadan dolayı yolun kaygan olması sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 11 yaralı, Çukurca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
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