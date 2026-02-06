Cuma hutbesinde 6 Şubat mesajı: 'Devletimizin iradesi ve milletimizin kenetlenmesiyle yaralarımızı sardık'

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün cuma hutbesi, "Birlik ve Beraberlik" başlığıyla yayımlandı. Hutbede birlik ve beraberlik duygusunun toplumları ayakta tutan temel değerlerden biri olduğu vurgulanırken, İslam’ın sevgi, saygı, merhamet ve kardeşlik temelinde bir hayatı emrettiği ifade edildi.

Hutbede, insanların toplum haline gelmesini ve milletlerin tarih sahnesinde yer almasını sağlayan değerlerden birinin birlik ve beraberlik olduğu belirtilerek, "Yüce dinimiz İslam; sevgi ve saygı içinde kardeşçe yaşamayı, şefkat ve merhametle birbirimize muamele etmeyi emretmektedir" denildi. Bu çerçevede Kur’an-ı Kerim’den ayete yer verilerek, "Cenâb-ı Hak, 'Hep birlikte Allah’ın ipine, sımsıkı sarılın. Bölünüp parçalanmayın…' buyurarak; ayrılığı, kardeşlik bağlarını koparmayı, birbirimizden ilgi ve alakayı kesmeyi yasaklamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Hutbede, birlik ve beraberliğin en güzel tezahürlerinden birinin vatan sevgisi olduğu vurgulandı. Vatanın tarih, kültür, geçmiş ve gelecek olduğu belirtilen hutbede, "Vatan; hürriyetimiz için her türlü sıkıntıya göğüs gerdiğimiz cennet yurdumuzdur. Uğruna canını veren aziz şehitlerimizin ve cepheden cepheye koşan kahraman gazilerimizin bizlere bıraktığı en kıymetli emanettir" denildi.

Birlik ve beraberliğin, hürriyet ve bağımsızlığın sembolünün ise şanlı bayrak olduğu ifade edilen hutbede, "Ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandığı yerde zulme ve zalime, korkuya ve kedere geçit yoktur" denilerek, bayrağın şehitlerin kanıyla anlam kazandığına işaret edildi. Hutbede, "Bizler; rengini şehitlerimizin kanından alan bayrağımızı başımızın üstünde tutmayı şeref bildik. En mutlu günlerimizi onun gölgesinde yaşadık. Onu gördüğümüz her yerde huzur bulduk" ifadelerine yer verildi.

"DEVLETİMİZİN İRADESİ VE MİLLETİMİZİN KENETLENMESİYLE YARALARIMIZI SARDIK"

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3'üncü yılında hala konteyner kentlerde ve konukevlerinde yaşamaya devam eden depremzedeler bulunurken "Rabb'imizin inayeti, devletimizin iradesi ve milletimizin kenetlenmesiyle yaralarımızı sardık. Aşımızı ve evimizi paylaşarak acılarımızı dindirdik" denildi.

Hutbenin devamında, birlik ve beraberlik ruhunun hayatın her alanına taşınması gerektiği ifade edilerek, "Ellerimizi ve gönüllerimizi birbirine kenetlemek, aramızdaki muhabbeti diri tutmak, kardeşlik bağlarımızı daha da güçlü kılmak" çağrısı yapıldı. Hutbede, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet dilenmesinin ardından şöyle denildi:

"Unutmayalım ki, aynı inanç ve idealler etrafında, bu cennet vatan üzerinde, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde bir ve beraber olduğumuz müddetçe aşamayacağımız hiçbir engel, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur. Bu vesileyle Kahramanmaraş merkezli depremler başta olmak üzere yaşadığımız afetler sebebiyle ahirete irtihal eden kardeşlerimize, mukaddes değerlerimiz uğruna canını feda eden şehitlerimize Cenâb-ı Hak’tan rahmet diliyoruz. Memleketimizi, aziz milletimizi ve bütün insanlığı her türlü afetten, fitne ve fesadın şerrinden muhafaza etmesini Yüce Rabb'imizden niyaz ediyoruz."