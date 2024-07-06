Cumartesi Anneleri, 1006'ncı kez buluştu... Edip Aksoy'un kızı Beritan Aksoy: Babamın kaybolması, beni adalet arayışında daha da kararlı kıldı

Yayınlanma: 06.07.2024 - 17:40

Güncelleme: 06.07.2024 - 17:55

Cumartesi Anneleri İstanbul Beyoğlu'ndaki Galatasaray Lisesi önünde 1006'ncı kez buluştu.

Toplantıda gözaltında kaybedilen Edip Aksoy'un kızı Beritan Aksoy konuşma yaptı. Aksoy ''Babasız büyümenin getirdiği zorluklar ve acılarla başa çıkmaya çalışırken, aynı zamanda güçlü ve kararlı olmayı öğrendim. Onun hatırası benim için her zaman bir ilham kaynağı oldu. Babamın kaybolması, beni adalet arayışında daha da kararlı kıldı ve bu mücadelede yalnız olmadığımı bilmek bana güç verdi'' dedi.

Cumartesi Anneleri'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Edip Aksoy olayından 10 yıl sonra, 2005 yılında JİTEM elemanı Abdulkadir Aygan’ın itirafları basına yansıdığı bildirildi. Paylaşıma göre; Abdulkadir Aygan, itiraflarının bir bölümünde JİTEM’in Edip Aksoy ve Orhan Cingöz’ü sorguladıktan sonra infaz ettiğini, bedenlerini Silopi Yolu üzerinde bir dere kenarına gömdüğünü söyledi. Abdulkadir Aygan, olay yerini detaylarıyla tarif etti.

DNA TESTİNDE AİLELERİYLE EŞLEŞMEDİ

Savcılık kararı ile açılan söz konusu mezardan dört kişiye ait kemikler çıktı. Alınan kemik örnekleri kimliklendirme çalışması için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Ancak Adli Tıp Kurumu, yapılan DNA testi sonucunda kemiklerin Aksoy ve Cingöz aileleriyle eşleşmediğini açıkladı.