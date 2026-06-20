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Cumartesi Anneleri, 1108. haftada Murat Aslan için adalet çağrısı yaptı

Cumartesi Anneleri, 1108. haftada Murat Aslan için adalet çağrısı yaptı

20.06.2026 15:47:00
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Haber Merkezi
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Cumartesi Anneleri, 1108. haftada Murat Aslan için adalet çağrısı yaptı

Cumartesi Anneleri, 1108. haftada, 1994'te Diyarbakır'da beyaz Toros ile kaçırılan ve daha sonra bir JİTEM mensubunun itirafına göre işkenceyle katledilen Murat Aslan için 'adalet' çağrısında bulundu.
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Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanmasını talep etmek için Galatasaray Meydanı’nda 1995 yılından bu yana oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri, 1108. haftada da bir araya geldi.

Kamuoyuna yine Galatasaray Meydanı'nı çevreleyen barikatların önünden seslenen kayıp yakınları bu hafta, 32 sene önce Diyarbakır'da bir beyaz Toros ile kaçırılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Murat Aslan için 'adalet' çağrısı yaptı.

Açıklamada, Aslan'ın gözaltına alındığının inkar edildiği, bir JİTEM mensubunun itirafları doğrultusunda gözaltına işkence edilerek öldürüldüğü ve gömüldüğü yerde yapılan kazılardan alınan numunelerin Murat Aslan'a ait olduğunun tespit edildiği hatırlatıldı.

"BEYAZ TOROS İLE KAÇIRILDI"

Kayıp yakını Oya Ersoy tarafından okunan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"25 yaşındaki Murat Aslan, 10 Haziran 1994 tarihinde Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde iki arkadaşıyla birlikte yürürken kaçırıldı. Tanıkların anlatımına göre, kendilerini polis olarak tanıtan silahlı ve telsizli dört kişi Murat Aslan’ı beyaz bir Toros’a bindirerek götürdü.

Ailesi bütün resmi kurumlara başvurdu. Ancak Murat Aslan’ın gözaltına alındığı inkâr edildi ve kendisinden bir daha haber alınamadı.

Aradan 10 yıl geçtikten sonra, JİTEM mensubu Abdülkadir Aygan’ın basına da yansıyan itirafları gerçeği ortaya çıkardı. Aygan’ın anlatımlarına göre Murat Aslan, aralarında Jandarma İstihbarat Tim Komutanı Abdulkerim Kırca’nın da bulunduğu JİTEM elemanlarınca kaçırılmış, Diyarbakır JİTEM’e getirilerek sorgulanmış, ardından Silopi JİTEM İstihbarat Komutanlığına götürülmüş, burada da işkence ile sorgulandıktan sonra Körtük Köyü yakınlarında öldürülmüştü.

19 Nisan 2004 tarihinde Aygan’ın verdiği bilgiler doğrultusunda yapılan kazılarda alınan numunelerin Murat Aslan’a ait olduğu Adli Tıp Kurumu tarafından tespit etti.

"HALA YARGI ÖNÜNE ÇIKARILMADILAR"

Aile, dönemin OHAL ve jandarma yetkilileri dahil 30 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Suçun nasıl işlendiği, kimlerin sorumluluğu bulunduğu tanıklıklarla ve nesnel delillerle ortaya konuldu. Murat Aslan’ı kaçıranlar, işkence edenler, öldürenler ve bedenini gizleyenler açığa çıktı. Ancak bütün bu gerçekler hukuki bir sonuç doğurmadı. Murat Aslan’ı kaybedenler hâlâ yargı önüne çıkarılmadı.

"MURAT ASLAN İÇİN ADALET SAĞLANSIN"

1108. haftamızda bir kez daha talep ediyoruz: Murat Aslan dosyası etkili, bağımsız ve tarafsız biçimde yeniden soruşturulsun. Devlet kurumlarının bu suçtaki sorumluluğu kabul edilsin. Sadece failler değil, emri verenler, suçu örtbas edenler ve adaletin işlemesini engelleyenler de hesap versin. Murat Aslan için adalet sağlansın.

Kaç yıl geçerse geçsin; Murat Aslan için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz."

İlgili Konular: #Cumartesi anneleri #Adalet #jitem #Beyaz Toros

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