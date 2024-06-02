Cumartesi Anneleri 7 Haziran'da hakim karşısına çıkacak

Yayınlanma: 02.06.2024 - 17:49

Güncelleme: 02.06.2024 - 17:56

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği 'ihlal' kararına karşın eylemleri haftalarca engellenen Cumartesi Anneleri'nden 20 kişi, ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na Muhalefet’ suçlaması ile hakim karşısına çıkacak.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), açılan davanın üçüncü duruşmasının 7 Haziran 2024'te İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüleceğini açıkladı.

20 KİŞİ YARGILANIYOR

Yargılanan eylemcilerin isimleri şöyle: Ali Ocak, Ali Tosun, Besna Tosun, Cüneyt Yılmaz, Hanife Yıldız, Hasan Karakoç, Hatice Korkmaz, Hünkar Hüdai Yurtsever, İkbal Yarıcı, İrfan Bilge, İsmail Yücel, Leman Yurtsever, Maside Ocak, Meryem Pars, Mikail Kırbayır, Mukaddes Şamiloğlu, Selvi Gülmez, Oya Meriç Eyüboğlu, Saime Sebla Ercan,Ümmügülsüm Aylin Tekiner.