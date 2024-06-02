Cumartesi Anneleri 7 Haziran'da hakim karşısına çıkacak
Cumartesi Anneleri'ne 950. haftada düzenlenen eylemlerinde 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na Muhalefet' suçundan açılan dava nedeniyle 7 Haziran'da hakim karşısına çıkacak.
Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği 'ihlal' kararına karşın eylemleri haftalarca engellenen Cumartesi Anneleri'nden 20 kişi, ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na Muhalefet’ suçlaması ile hakim karşısına çıkacak.
Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), açılan davanın üçüncü duruşmasının 7 Haziran 2024'te İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüleceğini açıkladı.
20 KİŞİ YARGILANIYOR
Yargılanan eylemcilerin isimleri şöyle: Ali Ocak, Ali Tosun, Besna Tosun, Cüneyt Yılmaz, Hanife Yıldız, Hasan Karakoç, Hatice Korkmaz, Hünkar Hüdai Yurtsever, İkbal Yarıcı, İrfan Bilge, İsmail Yücel, Leman Yurtsever, Maside Ocak, Meryem Pars, Mikail Kırbayır, Mukaddes Şamiloğlu, Selvi Gülmez, Oya Meriç Eyüboğlu, Saime Sebla Ercan,Ümmügülsüm Aylin Tekiner.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kredi borcu olanlar dikkat!
- Tekrarlanan seçimde CHP yine kazandı!
- Tekrarlanan seçimde kazanan AKP oldu!
- Çöken binada ölü ve yaralılar var
- FETÖ'cüler CNN Türk muhabiri Paksoy'a saldırdı!
- Carlo Ancelotti'den Arda Güler sözleri
- ‘2028’de cumhurbaşkanlığına adayım’
- Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a mesaj
- Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili iki gözaltı
- Memur ve emekli ne kadar zam alacak?