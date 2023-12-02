Cumartesi Anneleri 975’inci kez bir araya geldi: Eylemi Avrupa Parlamentosu Raportörü de izledi

Yayınlanma: 02.12.2023 - 16:43

Güncelleme: 02.12.2023 - 16:43

Polis yalnızca 10 kişinin basın açıklamasına katılmasına izin verdi. Açıklamaya, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Merkez Konseyi Başkanı Metin Bakkalcı da katıldı. Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sánchez Amor da açıklamayı gözlemci olarak takip etti.

Yapılan açıklamada, 30 yıl önce Şanıurfa, Siverek’te gözaltına alınıp kaybedilen 42 yaşındaki 4 çocuk babası Hüseyin Taşkaya için adalet istendi.

AİLE 4 KUŞAKTIR ARIYOR

Açıklamayı İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Gözaltında Kayıplar Komisyonu Üyesi Sebla Arcan okudu.

Taşkaya hakkında etkin bir soruşturma yürütülmediğini ifade eden Arcan, “Akrabalarının ve tüm mahallenin tanıklığında gözaltına alınmış olmasına rağmen, savcılık konuya ilişkin suç duyurusunu ailenin soyut iddiası olarak değerlendirdi ve dosyada takipsizlik kararı verdi. Ailesi dört kuşaktır Hüseyin Taşkaya’yı aramayı sürdürüyor” dedi. Yetkililere seslenen Arcan, “ Gözaltında kaybetme suçunun devam eden ihlal niteliği taşıdığını dikkate alın” dedi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sánchez Amor



"YARGININ UYUŞMAZLIĞININ ÖRNEĞİ"

Basın açıklamasının ardından AP Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor, İnsan Hakları Derneği’nde eyleme dair gözlemelerini aktardı. Amor, Cumartesi Annelerinin anayasal haklarını kullanmak için mücadele ettiklerini ancak bunu tam anlamıyla karşılık bulmadığını söyledi. Amor, “Anayasa, her vatandaşının gösteri hakkını garanti altına alır. Cumartesi Anneleri’nin temel amacı da sevdiklerinin akıbetini sormak ve adalet istemek. AYM’nın Cumartesi Anneleri’nin haklarını kısıtlama olmadan kullanabilmelerine yönelik kararı olmasına rağmen diğer idari yönetimler tarafından bu karar görmezden geliniyor. Cumartesi Anneleri örneği Türkiye’deki yargının içinde olduğu uyuşmazlığının en açık örneklerinden. Yargıtay’ın AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması ve yargılamaya yönelik adımlar atması Türkiye’de yargının içinde olduğu durumların bambaşka bir göstergesi. Böyle tartışmalar bir ülkenin imajı için yaralayıcı” dedi.

HAKLARINIZI KİM KORUYOR ?

Amor, okuduğu bir raporda meydana çıkmak isteyen Cumartesi Anneleri’ne polisin ‘Artık idare bizde’ ifadelerine tanık olduğunu söyleyerek, “Bu durumda haklarınızı kim koruyor? Yargı mı yoksa AYM kararlarını ihlal eden polisler mi? Beyoğlu Kaymakamlığı mı, yargı mı? Hakların AYM koruması altında olmadığı bir Türkiye olarak görüldüğü sürece asla saygı duyulmayacak bir ülke olarak anılacak” dedi. Amor, konuşmasının devamında, Cumartesi Anneleri’yle dayanışmak insan haklarını savunmaktır” diye konuştu