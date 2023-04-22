Cumartesi Anneleri gözaltına alındı
AYM'nin ihlal kararı sonrası 94ü'üncü haftada bir kez daha Galatasaray Meydanına çıkan Cumartesi Anneleri / İnsanları gözaltına alındı.
Cumartesi Anneleri Anayasa Mahkemesi’nin ‘hak ihlali’ kararının ardından bir kez daha yakınlarının akıbetini sormak için Galatasaray Meydanı’ndaydı. “Bayram vesilesiyle Galatasaray’dayız” diyen kayıp yakınları, ellerinde karanfillerle geldikleri Galatasaray Meydanı’nda polis tarafında ablukaya alındı.
Açıklama yapılmasına izin vermeyen polis, 16 kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan Cumartesi İnsanları/Anneleri şöyle oldu:
Mikail Kırbayır
İrfan Bilgin
Eren Keskin
Maside Ocak
Sebla Arcan
Besna Tosun
Ali Tosun
Ali Ocak
Hanım Tosun
Yasemin Bektaş
Aylin Tekiner
İkbal Eren
Setenay Yarıcı
Hanife Yıldız
Leman Yurtsever
Nuray Çevirmen
Kayıplarımızla buluşma mekanımız olan Galatasaray Meydanı bizimdir. Hiçbir yere gitmiyoruz!#CumartesiAnneleri943Hafta pic.twitter.com/058BAPT5RO— Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) April 22, 2023
AYM'NİN İHLAL KARARI
Cumartesi Anneleri/İnsanları'ndan Maside Ocak, 700. haftadaki (25 Ağustos 2018) polis saldırısını Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşımıştı.
Maside Ocak başvurusunda "24 yıldır süren etkinliğin barışçıl bir şekilde yapıldığını, yasaklamaya ilişkin herhangi bir tebligat yapılmadığını ve bunun yanı sıra kolluk gücünün orantısız güç kullanarak toplantıyı dağıttığını, müdahale ve gözaltı sırasında yaralandığını belirterek kötü muamele yasağı ile toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğini" dile getirmişti.
Yüksek mahkeme "kötü muamele" iddiasını reddederken, Anayasa'nın 34. maddesinde düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Maside Ocak'a 13 bin 500 TL manevi tazminat ödenmesine karar vermişti.
Karar oy çokluğuyla çıktı. Karara karşı oy kullanan tek isim ise İçişleri Bakanı yardımcısı iken AYM üyeliğine atanan Muhterem İnce oldu.
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