Cumartesi Anneleri Hayrettin Eren'i sordu

20 Kasım 2021 Cumartesi, 13:28

Gözaltında kaybolan yakınlarının akıbetini soran Cumartesi Anneleri, 869'uncu haftada yaptıkları açıklamada, 12 Eylül darbesinden sonra gözaltına alınan Hayrettin Eren için adalet istedi.

"HELALEŞMEM Mİ BEKLENİYOR?"

Hayrettin Eren’in kardeşi İkbal Eren, "Helalleşelim ve unutalım’ demem mi bekleniyor?" diyerek hellaleşmenin söz konusu olmadığını ifade etti.

Bu ülkede adaletin Hayrettin Eren için hiç işlemedi diyen İkbal Eren, "41 yıldır Eren ailesi olarak hak ve adalet mücadelesi veriyoruz" diyerek adalet çağrılarını yineledi.