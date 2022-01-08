Cumartesi Anneleri'nden açıklama: Vazgeçmeyeceğiz

08 Ocak 2022 Cumartesi, 16:17

Cumartesi Anneleri, 876. hafta açıklamasında 15 Ocak 1996 tarihinde Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinde gözaltındaki 11 kişinin bir minibüs içerisinde kurşunlanıp, yakılmasıyla sonuçlanan katliamı hatırlattı.

Açıklamada, 2009 yılında dönemin devlet bakanlarından Adnan Ekmen, “Olayı araştırınca arkasından devlet çıktı. JİTEM’in işiydi, söyleyemedik” sözleri hatırlatıldı.

Açıklama şöyle:

"Kaç yıl geçerse geçsin; Güçlükonak Katliamı için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan, 177 haftadır bize yasaklanan kayıplarımızla buluşma mekânımız Galatasaray’dan vazgeçmeyeceğiz.”