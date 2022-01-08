Cumartesi Anneleri'nden açıklama: Vazgeçmeyeceğiz
Cumartesi Anneleri, 876. hafta açıklamasını yaptı. Açıklamada, "177 haftadır bize yasaklanan kayıplarımızla buluşma mekânımız Galatasaray’dan vazgeçmeyeceğiz" denildi.
Cumartesi Anneleri, 876. hafta açıklamasında 15 Ocak 1996 tarihinde Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinde gözaltındaki 11 kişinin bir minibüs içerisinde kurşunlanıp, yakılmasıyla sonuçlanan katliamı hatırlattı.
Açıklamada, 2009 yılında dönemin devlet bakanlarından Adnan Ekmen, “Olayı araştırınca arkasından devlet çıktı. JİTEM’in işiydi, söyleyemedik” sözleri hatırlatıldı.
Açıklama şöyle:
"Kaç yıl geçerse geçsin; Güçlükonak Katliamı için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan, 177 haftadır bize yasaklanan kayıplarımızla buluşma mekânımız Galatasaray’dan vazgeçmeyeceğiz.”
Video Haberler
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Bakan Özer öğrencilerin içinde azarladı
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
En Çok Okunan Haberler
- Memur ve emekliye ek zam konusunda yeni gelişme
- Mahkemeden dikkat çeken karar
- Türkiye’yi bekleyen ‘en büyük tehlike’
- 'Çıkar telefonunu' diyen yurttaşa desteyle para atıldı
- Benzine ve motorine dev oranda geldi!
- Canlı yayında tepki çeken sözler
- 'Türkiye çoktan bu eksenin dışında kaldı'
- Londra'da ailesi için sokak mı aldı?
- AKP'li meclis üyesi açık mikrofonu unutunca...
- Bahçeli-Kurtulmuş kavgası