Cumartesi Anneleri’nin davasında reddi hâkim talepleri reddedildi

25 Kasım 2021 Perşembe, 04:00

Eylemlerinin 700’üncü haftasında gözaltına alınan ve haklarında dava açılan 46 kayıp yakınının duruşması, dün İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 10.30’da başlaması gereken duruşma, hâkimin gelmemesi nedeniyle 2 saat 15 dakika geç başlayınca Cumartesi Anneleri avukatları ile hâkim arasında tartışma yaşandı. Duruşmaya, Batman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin gibi çok sayıda barodan avukat katıldığını belirten savunma avukatları, hâkimin son iki duruşmaya da geç katıldığını belirterek tepki gösterdiler.

Söze başlayan Batman Baro Başkanı Erkan Şenses, sanık savunmasına geçilmeden derhal beraat kararı verilmesini talep etti.

Diğer avukatlar ise duruşmanın ertelenmesi, Cumartesi Anneleri’ni darp eden kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunulması, reddi hâkim talebinin yenilenmesi, duruşmanın geç başlaması hakkında savunma istenmesi ve İstanbul Barosu’nun davaya müdahil olması gibi taleplerde bulundu. Heyet, tüm talepleri reddetti.

SUÇ DUYURUSU TALEBİ

Ret kararı üzerine gerekçe sunulmaması nedeniyle itirazda bulunan avukatlar, hâkim hakkında görevi ihmalden suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Avukat Meriç Eyüboğlu “Tarafsızlığınızı kaybetmeniz nedeniyle hâkimi reddediyoruz” ifadelerini kullandı. Avukat Ömer Kavili de “Objektif değilsiniz. Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararlarına uymak zorundasınız. Sizi reddetmekle birlikte, AKP’yle bir ilginiz var mıdır, varsa açıklayınız” diye sordu.

Hâkimin talepleri reddetmesi üzerine avukatlar salonu terk etti. Kararını açıklayan hâkim, 10 kişi hakkında zorla getirme kararı, iki kişi hakkında ise yakalama kararı düzenlenmesine hükmetti. Duruşma 23 Mart 2022’ye ertelendi.

"ADALET BİZİM İÇİN HAYSİYET MESELESİ"

Duruşma öncesi yapılan basın açıklamasını okuyan kayıp yakını Maside Ocak, “Bugün bir dava değil yüz dava da açsanız biz davamızdan vazgeçmeyeceğiz diyen hak savunucuları, kayıp yakınları biz yargılanıyoruz. Bize yaşatılan zulme adaletsiz diyen destekçilerimiz yargılanıyor. Hak ve özgürlükleri askıya alınan insanlar mücadele etmesin diye biz yargılanıyoruz. Ama bakın buradayız, yine sokaktayız yine haykırıyoruz. Adalet bizim için haysiyet ve insanlık meselesi” dedi.