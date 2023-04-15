Cumartesi Anneleri'ne 942. haftada da polis müdahalesi: Gözaltılar var!

Kayıp yakınları için 942. haftada Galatasaray Lisesi'nin önünde toplanan Cumartesi Anneleri'ne polis müdahale etti. Cumartesi Anneleri, 13 kişinin gözaltına alındığını belirterek, "Kayıplarımızla buluşma mekânımız olan Galatasaray Meydanı'ndan vazgeçmiyoruz!" açıklamasında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.04.2023 - 13:12
Cumartesi Anneleri'ne 942. haftada da polis müdahalesi: Gözaltılar var!
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Yıllardır kayıp yakınları için İstiklal Caddesi'nde Galatasaray Lisesi'nin önünde bir araya gelen Cumartesi Anneleri'ne polis bu haftaki eylemlerinde de müdahale etti.

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

942. haftada bir araya gelen ve kayıp yakınlarının akıbetini soran Cumartesi Anneleri'nden 13 kişi gözaltına alındı.

"Cumartesi Anneleri" Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gözaltında kaybedilen yakınlarımızın akıbetlerinin açıklanması talebiyle başlattığımız eylemimiz 700. haftamızda ağır polis şiddeti ile engellendi. Kayıplarımızla buluşma mekânımız olan Galatasaray Meydanı'ndan vazgeçmiyoruz!"

Bir başka paylaşımda ise, gözaltına alınan 13 kişinin adları paylaşıldı:

Hanım Tosun 

Hanife Yıldız 

Ali Ocak 

Besna Tosun 

Mikail Kırbayır 

Feyyaz Yaman

Gülseren Yoleri 

Faruk Eren 

İrfan Bilgin 

Hasan Karakoç 

Kenan Yıldızerler 

Zekine Türkeri

Arzu Aksakal

941. HAFTA BULUŞMASINA DA MÜDAHALE EDİLMİŞTİ!

Galatasaray Lisesi'nin önünde geçen hafta bir araya gelen Cumartesi Anneleri'ne polis müdahale etmişti. 941. haftada yapılan bu müdahalede, Cumartesi Anneleri'nden 15 kişi gözaltına alınmıştı.


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