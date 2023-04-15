Cumartesi Anneleri'ne 942. haftada da polis müdahalesi: Gözaltılar var!

Yayınlanma: 15.04.2023 - 13:12

Güncelleme: 15.04.2023 - 13:12

Yıllardır kayıp yakınları için İstiklal Caddesi'nde Galatasaray Lisesi'nin önünde bir araya gelen Cumartesi Anneleri'ne polis bu haftaki eylemlerinde de müdahale etti.

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

942. haftada bir araya gelen ve kayıp yakınlarının akıbetini soran Cumartesi Anneleri'nden 13 kişi gözaltına alındı.

"Cumartesi Anneleri" Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gözaltında kaybedilen yakınlarımızın akıbetlerinin açıklanması talebiyle başlattığımız eylemimiz 700. haftamızda ağır polis şiddeti ile engellendi. Kayıplarımızla buluşma mekânımız olan Galatasaray Meydanı'ndan vazgeçmiyoruz!"

Bir başka paylaşımda ise, gözaltına alınan 13 kişinin adları paylaşıldı:

Hanım Tosun

Hanife Yıldız

Ali Ocak

Besna Tosun

Mikail Kırbayır

Feyyaz Yaman

Gülseren Yoleri

Faruk Eren

İrfan Bilgin

Hasan Karakoç

Kenan Yıldızerler

Zekine Türkeri

Arzu Aksakal

#CumartesiAnneleri942Hafta



Kayıplarımız için Galatasaray'dayız. Gözaltına alındık:



Hanım Tosun

Hanife Yıldız

Ali Ocak

Besna Tosun

Mikail Kırbayır

Feyyaz Yaman

Gülseren Yoleri

Faruk Eren

İrfan Bilgin

Hasan Karakoç

Kenan Yıldızerler

Zekine Türkeri

Arzu Aksakal pic.twitter.com/ER44pMMAZi — Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) April 15, 2023

941. HAFTA BULUŞMASINA DA MÜDAHALE EDİLMİŞTİ!

Galatasaray Lisesi'nin önünde geçen hafta bir araya gelen Cumartesi Anneleri'ne polis müdahale etmişti. 941. haftada yapılan bu müdahalede, Cumartesi Anneleri'nden 15 kişi gözaltına alınmıştı.