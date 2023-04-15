Cumartesi Anneleri'ne 942. haftada da polis müdahalesi: Gözaltılar var!
Kayıp yakınları için 942. haftada Galatasaray Lisesi'nin önünde toplanan Cumartesi Anneleri'ne polis müdahale etti. Cumartesi Anneleri, 13 kişinin gözaltına alındığını belirterek, "Kayıplarımızla buluşma mekânımız olan Galatasaray Meydanı'ndan vazgeçmiyoruz!" açıklamasında bulundu.
Yıllardır kayıp yakınları için İstiklal Caddesi'nde Galatasaray Lisesi'nin önünde bir araya gelen Cumartesi Anneleri'ne polis bu haftaki eylemlerinde de müdahale etti.
13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!
942. haftada bir araya gelen ve kayıp yakınlarının akıbetini soran Cumartesi Anneleri'nden 13 kişi gözaltına alındı.
"Cumartesi Anneleri" Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Gözaltında kaybedilen yakınlarımızın akıbetlerinin açıklanması talebiyle başlattığımız eylemimiz 700. haftamızda ağır polis şiddeti ile engellendi. Kayıplarımızla buluşma mekânımız olan Galatasaray Meydanı'ndan vazgeçmiyoruz!"
Bir başka paylaşımda ise, gözaltına alınan 13 kişinin adları paylaşıldı:
Hanım Tosun
Hanife Yıldız
Ali Ocak
Besna Tosun
Mikail Kırbayır
Feyyaz Yaman
Gülseren Yoleri
Faruk Eren
İrfan Bilgin
Hasan Karakoç
Kenan Yıldızerler
Zekine Türkeri
Arzu Aksakal
#CumartesiAnneleri942Hafta— Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) April 15, 2023
Kayıplarımız için Galatasaray'dayız. Gözaltına alındık:
Hanım Tosun
Hanife Yıldız
Ali Ocak
Besna Tosun
Mikail Kırbayır
Feyyaz Yaman
Gülseren Yoleri
Faruk Eren
İrfan Bilgin
Hasan Karakoç
Kenan Yıldızerler
Zekine Türkeri
Arzu Aksakal pic.twitter.com/ER44pMMAZi
941. HAFTA BULUŞMASINA DA MÜDAHALE EDİLMİŞTİ!
Galatasaray Lisesi'nin önünde geçen hafta bir araya gelen Cumartesi Anneleri'ne polis müdahale etmişti. 941. haftada yapılan bu müdahalede, Cumartesi Anneleri'nden 15 kişi gözaltına alınmıştı.
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