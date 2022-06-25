Cumartesi Anneleri'ne Galatasaray Lisesi önünde polis müdahalesi

Cumartesi Anneleri’nin 900. haftasında Galatasaray Lisesi önünde yapmak istediği eyleme polis müdahale etti.

cumhuriyet.com.tr
25 Haziran 2022 Cumartesi, 12:42
Cumartesi Anneleri'ne Galatasaray Lisesi önünde polis müdahalesi
Abone Ol google-news

Yıllardır kayıp yakınları için İstiklal Caddesi'nde Galatasaray Lisesi'nin önünde toplanan Cumartesi Anneleri'ne polis müdahale etti. 

"Cumartesi Anneleri" Twitter hesabından, “Evlatları, yakınları güvenlik güçleri tarafından gözaltında kaybedilen aileler ve hak savunucuları olarak yürüttüğümüz hakikat ve adalet mücadelemizin 900. haftasında Galatasaray’dayız” açıklaması yapıldı.

Öte yandan "Cumartesi Anneleri" tarafından yapılan bir diğer açıklamada ise polis tarafından gözaltılar olduğu duyuruldu. 


Cumartesi anneleri Galatasaray Lisesi EYLEM
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler