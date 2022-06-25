Cumartesi Anneleri'ne Galatasaray Lisesi önünde polis müdahalesi
Cumartesi Anneleri’nin 900. haftasında Galatasaray Lisesi önünde yapmak istediği eyleme polis müdahale etti.
Yıllardır kayıp yakınları için İstiklal Caddesi'nde Galatasaray Lisesi'nin önünde toplanan Cumartesi Anneleri'ne polis müdahale etti.
"Cumartesi Anneleri" Twitter hesabından, “Evlatları, yakınları güvenlik güçleri tarafından gözaltında kaybedilen aileler ve hak savunucuları olarak yürüttüğümüz hakikat ve adalet mücadelemizin 900. haftasında Galatasaray’dayız” açıklaması yapıldı.
Öte yandan "Cumartesi Anneleri" tarafından yapılan bir diğer açıklamada ise polis tarafından gözaltılar olduğu duyuruldu.
Galatasaray, Cumartesi Anneleri’nindir.— Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) June 25, 2022
Evlatları, yakınları güvenlik güçleri tarafından gözaltında kaybedilen aileler ve hak savunucuları olarak yürüttüğümüz hakikat ve adalet mücadelemizin 900. haftasında Galatasaray’dayız.#CumartesiAnneleri900Hafta pic.twitter.com/mPtgwMeIjw
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