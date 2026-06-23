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'Cumhur İttifakı Ocakları' adına AVM denetleyen Ferhat Aydoğan ve 5 şüpheli gözaltına alındı

'Cumhur İttifakı Ocakları' adına AVM denetleyen Ferhat Aydoğan ve 5 şüpheli gözaltına alındı

23.06.2026 10:42:00
Güncellenme:
AA
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'Cumhur İttifakı Ocakları' adına AVM denetleyen Ferhat Aydoğan ve 5 şüpheli gözaltına alındı

Kendisini "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" sıfatıyla tanıtıp beraberindeki grupla Ankara'da bir AVM'de denetim yapan Ferhat Aydoğan ve 5 kişi yakalandı.
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Sosyal medyada yayılan ve kamuoyunun dikkatini çeken sahte denetim görüntülerinin ardından adli makamlar ve emniyet güçleri harekete geçti.

Kendisini "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" olarak tanıtarak bir alışveriş merkezinde iş yerlerini denetleyen Ferhat Aydoğan hakkında yasal süreç başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Ferhat Aydoğan ve beraberindeki kişiler hakkında "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçu kapsamında soruşturma açarak gözaltı, arama ve el koyma talimatı verdi.

Başsavcılığın talimatı üzerine emniyet güçleri bugün operasyon düzenledi.

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI, SABIKASI ORTAYA ÇIKTI

Alınan bilgiye göre, düzenlenen operasyon kapsamında olay sırasında AVM'de bulunan Ferhat Aydoğan'ın yanı sıra Ergin V., Seyit Ahmet A., Mustafa G., Eyüp V. ve Yusuf Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Zanlıların, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldüğü bildirildi. 

Öte yandan, sözde denetim görüntüleriyle gündeme gelen Ferhat Aydoğan'ın geçmişte de suç işlediği belirlendi. Şahsın "nitelikli dolandırıcılık" suçundan adli sicil kaydının bulunduğu öğrenildi.  

İlgili Konular: #cumhur ittifakı #AVM #Ocak

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