Cumhur İttifakı ortağından yeni öneri: Devletin karşılaması lazım

BBP Genel Başkanı Destici, partisinin Çanakkale Olağan 2. İl Kongresi'ne katıldı.

Destici'nin gündeminde çocuk sahibi aileler vardı. Destici, konu hakkında önerilerini sıraladı. "Çocuk başına en az beş 5 bin lira destek verilmesi lazım. Özellikle evli ve çalışan çocuk sahibi olan kadınlarımız 1 saat işe geç gitmeli ve 1 saat işten erken çıkmalıdır" dedi.

"KİRASINI DEVLETİN KARŞILAMASI LAZIM"

Çocuğu olan ailelere destek verilmesi gerektiğini söyleyen Destici, şu ifadeleri kaydetti:

"Çalışan çocuklu kadınlarımızın kreş yaşındaki çocuklarına mutlaka ama mutlaka kreş imkanı sağlanmalıdır. Yeterli sayıda kadın çalışanın olduğu kurumlara kreş mecburiyeti getirilmelidir. İster kamu, ister özel. Az sayıda olanları da devlet kreş ortak alanları oluşturarak, belli merkezlerde aynen ilköğretim okulları gibi belli merkezlerde devlet kreş açarak, bütün çalışan kadınların çocuklarını o kreşe koymalarına imkan tanımalıdır.

Yoksa çalışan kadınlarımız kendilerince diyorlar ki ‘Ben çalışıyorum, çocuğa bakamam. Bir tane olursa yeter. İkinciye, üçüncüye gerek yok' diyor. Onun için bizim çocuklu aileleri korumamız lazım. Kirada oturuyorsa kirasını devletin karşılaması lazım. Çocuğu okuyorsa okul parasını devletin karşılaması lazım."