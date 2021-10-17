Son ankette belli oldu: "Erdoğan 'cumhurbaşkanı adayı' olursa seçimi kazanır mı?"

17 Ekim 2021 Pazar, 15:48

Metropoll Araştırma anketinde katılımcılara "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa ve Erdoğan yeniden aday olsa kazanabilir mi?" sorusu soruldu.

Ankete katılanlardan yüzde 44,1'i anket sorusuna "Erdoğan aday olursa seçimi kazanır" derken, yüzde 49,8'i "Erdoğan aday olursa seçimi kazanamaz" şeklinde yanıt verdi.

İşte Metropoll'ün paylaştığı o anket: