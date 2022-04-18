Cumhur İttifakı yılbaşından bu yana 90 önergeyi reddetti

18 Nisan 2022 Pazartesi, 07:45

Meclis'te son 4 yılda muhalefetin sadece müsilaj, kadına şiddet, iklim değişikliği, deprem önlemleri, Rabia Naz olayı, bilişim bağımlılığı, hayvan hakları, ender hastalıklar, aromatik bitkiler ve down sendromuna ilişkin talepleri benimsendi. Bu konularda muhalefetin verdiği Meclis araştırma önergelerinin benzerini daha sonra AKP de hazırladı ve Genel Kurul'da böyle kabul etti.

MHP'YE DE VETO

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, yılbaşından bu yana 90 Meclis araştırma önergesi reddedildi. 27. dönemde EYT, 3600, KYK, SGK, çiftçi borçları, emekli ikramiyesi, ev kadınına emeklilik gibi yaklaşık 2 bin yasa teklifi de ya gündeme alınmadı ya da hiç görüşülmedi. İktidar ortağı MHP'nin verdiği “Kamu kurumu isimlerinde T.C. ibaresi bulunma zorunluluğu” gibi birçok yasa teklifi de komisyonda bekliyor. MHP'nin af ve seçim yasasında değişiklik teklifleri ise AKP'nin desteği ile benimsendi. Bu yıl muhalefet ülke sorunlarıyla ilgili 90 ayrı araştırma istedi. CHP, İYİ Parti ve HDP'nin tarımdan sağlığa, hayat pahalılığından sağlıkçıların sorunlarına, dövizden akaryakıt fiyatlarına kadar onlarca konunun araştırılması istemi AKP-MHP tarafından kabul görmedi.

NELER REDDEDİLDİ?

Son dönemde muhalefetin reddedilen kanun teklifleri şöyle:

3600 ek gösterge verilmesi.

Bayramlarda emeklilere ödenen ikramiyenin 1.500 TL'ye çıkarılması.

Asgari ücretten vergi alınmaması.

Tabletlerden alınan ÖTV ve KDV'nin kaldırılması.

Koronavirüsün sağlık çalışanları için meslek hastalığı sayılması.

EYT'lilerin mağduriyetinin giderilmesi.

Ev kadınının emeklilik hakkı kazanabilmesi.

Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya alınması.

65 yaş üstüne 155 lira yakacak yardımı yapılması.

Gebze, Ereğli, Akşehir, Cizre, Siverek ve Erciş'in il yapılması.

Annelere SGK öncesi doğum borçlanması hakkı verilmesi.

KYK borçlarının silinmesi.

Reklam panoları ve tabelalarda Türkçe kullanılmasının zorunlu olması.

Şehitlik ve gazilik unvanlarına sahip okulların adlarının değiştirilmemesi teklifi.

REDDEDİLEN MECLİS ARAŞTIRMA ÖNERGELERİ İSE ŞÖYLE:

Vatandaşı yoksulluğa sürükleyen sebepler.

Ekonomideki olumsuz tablonun nedenleri.

Dar ve sabit gelirli vatandaşların zamlardan ne kadar etkilendiği, ekonomik kayıpları ve yaşanacak mağduriyetler.

Döviz kurunda yaşanan artışlar.

Kur garantili mevduat sisteminin getireceği borç yükü.

Türkiye-Katar ilişkilerinin maliyetleri.

Sözlü sınavlar, şaibeler, yanlış uygulamalar.

İlaç ve tıbbi cihaz sektöründe faaliyet gösteren yerli üreticilerin sorunları.

Sağlık emekçilerinin yaşadığı sorunlar.

Bandrol basım ihalesinde Hazine'nin uğradığı zarar.

Fırıncıların sorunlarını araştırılması.

Tarikat ve cemaat yurtlarında yaşanan sorunlar.

Taşımalı eğitimde servis işletmelerinin sorunları.

Limon üreticilerinin sorunları.

Elektriğe yapılan zamlar.

İş cinayetlerinde yaşanan artışlar.

Türk Telekom özelleştirmesinde devletin uğradığı zarar.

Temel mal ve hizmetlere yapılan zamların geri alınması.

Motorkuryelerin sorunları.

Tütün üreticilerinin sorunları.

Hekimlerin istifası ve yurtdışında çalışmayı tercih etmesi.