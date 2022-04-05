CHP’li Fikret Şahin'in verdiği 54 soru önergesine kurumlardan yanıt gelmedi
CHP’li Fikret Şahin, geçen yıl sağlıkla ilgili 54 soru önergesi verdi. Yanıt alabilmek için üç kuruma başvurdu. Hepsi sonuçsuz kaldı. Şahin, “Bilgi edinmemiz engelleniyor” diyerek tepki gösterdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya yönelttiği soru önergelerine yanıt alamadığı gerekçesiyle TBMM Başkanlığı’na, Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) ve Sağlık Bakanlığı’na başvuran CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, yine karşılık alamadı.
Şahin, Koca’ya yönelttiği soru önergelerine yanıt alamadığı için geçen yıl TBMM Başkanlığı’na başvuru yaparak “anayasal denetim hakkının engellendiğini ve önergelerine yanıt istediğini” belirtti.
ŞENTOP’A İLETTİ
Bunun üzerine TBMM Başkanı Mustafa Şentop da sadece önergeleri muhataplarına iletmekle görevli olduklarını belirterek “Başvurunuza yönelik başkanlığımızca yapılacak bir işlem bulunmamaktadır” karşılığını verdi. Şentop’tan sonra sorularına yanıt almak için KDK’ye başvuran CHP milletvekili Şahin, “devletin kurumsal yapısına ve ciddiyete uygun şekilde davranılmasını ve önergelerine dönüş yapılmasını” talep etti.
"GÖREV ALANI DEĞİL"
Ancak KDK’den Şahin’e verilen yanıtta, önergelerin yasama alanına girdiği belirtilerek “Kurumumuz görev alanına girmeyen başvurunun incelenmemesine karar verildi” denildi. Son olarak Sağlık Bakanlığı’na dilekçe veren Şahin, yine sorularına dönüş yapılmasını istedi. Ancak buradan da bir karşılık çıkmadı.
"ENGELLENIYORUZ"
Önergelerine bir yıldır yanıt bulmak için üç kuruma giden Şahin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle mart ayı itibarıyla 54 önerge verdiğini anımsattı. Toplam 36 önergesine hiçbir yanıt alamadığını aktaran Şahin, “bilgi edinme haklarının engellendiğini” vurguladı. “Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde normal şartlarda kullanılan tüm mekanizmalar etkisiz bırakıldı” diyen Şahin, sorularına yanıt almak için girişimlerinin süreceğini belirtti.
ŞAHİN’İN RAFTA BEKLEYEN ÖNERGELERİ
Şahin’in önergelerinde yanıt aradığı sorulardan bazıları şöyle: “Omicron ve Delta varyantlarına karşı Turkovac’ın etkinlik oranı nedir? Kamu-özel işbirliği modeli ile yapılan 19 şehir hastanesinin yatırım maliyeti nedir? Yap-kirala-devret modeli ile yapılan şehir hastanelerine 2021’in ilk üç ayında ödenen kira ve hizmet bedelleri nedir? Sağlıkçılara tavandan yüzde 100 ek ödeme yapılacağı beyanı neden gerçekleştirilmemiştir? Covid-19 olan sağlıkçılardan kaçı yaşamını yitirmiştir?”
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