Cumhur İttifakı'na katılımın ardından... Yeniden Refah Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı istifa etti

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın Cumhur İttifakı'na katılım kararı sonrası partide istifa dalgası başladı. Yeniden Refah Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı Gufran Çetinel, görevini bıraktığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 12:28
Cumhur İttifakı'na katılımın ardından... Yeniden Refah Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı istifa etti
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Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi yönetimine tepki olarak birçok parti mensubu istifa etmeye başladı. Sosyal medyada parti mensubu olduğunu belirten bazı hesaplar, e-devletten ekran görüntüleri eşliğinde istifa kararı aldıklarına ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Son olarak, Yeniden Refah Partisi'nde Afyonkarahisar İl Başkanı Gufran Çetinel, görevinden istifa ettiğini duyurdu.  Çetinel yaptığı açıklamada, değerler ile makamının çeliştiğini söyledi.

Paylaşımında şunları kaydetti:

"Yeniden Refah Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığı görevimden inandığım değerler ile temsil ettiğim makam çeliştiği için istifa ediyorum."


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